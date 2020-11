„The Mandalorian“: Jeans-und-T-Shirt-Dude schleicht sich ins Bild

2019 hatte ein Starbucks-Becher in „Games of Thrones“ seinen großen Auftritt, in der aktuellen Folge „The Mandalorian“, die am 30.10. angelaufen ist, hat es nun ein Typ mit Jeans und T-Shirt ins Bild geschafft.

Die Regie hatte Carl Weathers, der in der Folge auch die Rolle des Grafen Greef Karga verkörpert. Wie „musikexpress“ berichtete, hat es der Jeans-und-T-Shirt-Dude wohl nur deshalb vor die Kamera geschafft, weil Weathers selbst ihn in der Szene nicht sehen konnte, weil dieser hinter ihm stand. Warum der ungewollte Nebendarsteller aber auch beim Editieren der Folge niemandem aufgefallen ist, ist unklar.

Es gibt in der Serie aber noch einen weiteren Schnitzer. Ein Fan machte bereits auf ein deutlich sichtbares Mikrofon aufmerksam.

