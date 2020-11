„The Offspring“ überraschen mit Weihnachtssong

Was die Welt jetzt braucht, sind Weihnachtslieder. Jedenfalls haben sich das „The Offspring“ gedacht und ihre Fans mit ihrer Coverversion des Klassikers „Christmas (Baby Please Come Home)“ überrascht.

Auf „Twitter“ teilte die Band einen Link zum Song und schrieb dazu: „Es scheint so, als würde die Welt aktuell einen netten Feiertagssong brauchen. Ich hoffe, euch gefällt unsere Herangehensweise an ‚Christmas (Baby Please Come Home)‘. Wir haben versucht, es nicht zu zerstören!“

Übrigens: Auch Mariah Carey hatte diesen Weihnachtssong schon einmal gecovert.

