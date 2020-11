„The Pretty Reckless“ kündigen neues Album an

Die Gebete der Fans wurden erhört: Taylor Momsen hatte ja immer mal wieder angedeutet, dass es von ihrer Band „The Pretty Reckless“ schon bald was Neues geben wird und jetzt steht endlich etwas Konkretes fest.

Am 12. Februar kommt das neue Album „Death By Rock’n’Roll“ heraus. Auf „Instagram“ schrieb die Frontfrau dazu: „Nachdem wir jahrelang unser Blut, Schweiß und Tränen in diese Platte gesteckt haben, freue ich mich so sehr darauf, dass ihr es hören könnt.“ Und damit nicht genug: Momsen fügte noch hinzu: „Am Freitag (13.11.) wird der Track ‚25‘ verfügbar sein.“

Die Tracklist ist übrigens auch schon bekannt. Hier ist sie:

1. Death By Rock’n’Roll

2. Only Love Can Save Me Now

3. And So It Went

4. 25

5, My Nones

6. Got So High

7. Broomsticks

8. Witches Burn

9. Standing At The Wall

10. Turning Gold

11. Rock and Roll Heaven

12. Harley Darling

Foto: (c) Andrew Lipovsky