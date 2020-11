„The White Stripes“: Tracklist zum Best-of-Album steht fest

Anfang Dezember (04.12.) erscheint die Best-of-Platte von den „The White Stripes“ und jetzt steht auch die offizielle Tracklist fest. Insgesamt 26 Songs hat die Band auf „The White Stripes Greatest Hits“ gepackt, berichtet „We Share A Lot“. Darunter natürlich auch ihren Klassiker „Seven Nation Army“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „Eine essenzielle Kollektion von 26 zuvor veröffentlichten Songs – von Flashbacks der Neunziger und den Hymnen der frühen 2000-er, über die meisterhaften MTV Moon-Man Momente und Grammy-gekürte Giganten, bis hin zu weltweiten Stadionhits … die Songs sind so vielfältig wie es die Vorstellungskraft nur zulässt.“

Hier die Tracklist:

1. Let’s Shake Hands

2. The Big Three Killed My Baby

3. Fell In Love With A Girl

4. Hello Operator

5. I’m Slowly Turning Into You

6. The Hardest Button To Button

7. The Nurse

8. Screwdriver

9. Dead Leaves And The Dirty Ground

10. Death Letter

11. We’re Going To Be Friends

12. The Denial Twist

13. I Just Don’t Know What To Do With Myself

14. Astro

15. Conquest

16. Jolene

17. Hotel Yorba

18. Apple Blossom

19. Blue Orchid

20. Ball And Biscuit

21. I Fought Piranhas

22. I Think I Smell A Rat

23. Icky Thumb

24. My Doorbell

25. You’re Pretty Good Looking (For A Girl)

26. Seven Nation Army

