„Tom & Jerry“ – Comeback auf der Kinoleinwand!

Das kultige Zeichentrick-Duo „Tom & Jerry“ kehrt als Realfilm auf die große Leinwand zurück. Das berichtet unter anderem „Filmstarts.de“. Obwohl die Bezeichnung Hybridfilm etwas treffender wäre. Während das meiste, inklusive menschlicher Darsteller, echt ist, sind die Hauptfiguren nämlich weiterhin animiert – und das nicht etwa in generalüberholter 3D-Optik sondern in einem an die früheren Cartoons angelehnten 2D-Look.

Um der Vorlage auch ansonsten gerecht zu werden, sollen Katz und Maus zudem auch im Film nicht sprechen, dafür aber weiterhin für turbulenten Slapstick-Humor sorgen. Und darum geht es in dem Film: Jerry zieht in das vornehmste Hotel von New York, kurz vor einer prächtigen Hochzeit, die dort stattfinden soll. Eine Hochzeitsplanerin engagiert daraufhin Tom, um Jerry wieder loszuwerden. Schließlich müssen sie sich aber zusammenschließen, um ein ganz anderes Problem zu bewältigen.

Seit 1940 tragen Kater Tom und Maus Jerry jetzt schon eine nicht enden wollende Fehde aus. Am bekanntesten sind dabei wohl die über 160, ursprünglich für das Kino produzierten Kurz-Trickfilme, in denen Tom Jerry an den Kragen will, aber von seinem smarten Rivalen stets überlistet wird.

Foto: (c) LooMee TV