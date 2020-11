Tommy Lee: Rapper Killvein glaubte nicht, dass er es ist

Am 16. Oktober hat Tommy Lee sein neues Solo-Album „Andro“ rausgebracht. Darauf hat der Musiker auch mit Rapperinen und Rappern wie King Elle Noir oder Killvein zusammen gearbeitet.

Wie er seine Gäste ausgesucht hat, das verriet der 58-Jährige im Interview mit der „Berliner Zeitung“. Er sagte: „Ich entscheide das eigentlich ganz spontan. Ich nehme was auf und denke mir: Hey, wäre doch irre, wenn da Rapper XY zu hören wäre. Also rufe ich sie an. Für ‚Knock Me Down‘ hatte ich sofort den Rapper Killvein im Kopf. Ich wollte Kontakt mit ihm aufnehmen, um ihn dafür zu begeistern – und er glaubte mir erst mal nicht, dass ich wirklich Tommy Lee bin. Ist schon irre, oder? Wir sind so ein Mehrgenerationending geworden. Die Old-School-Fans stehen mittlerweile etwas weiter hinten, aber vorne sind verdammt viele junge Leute nachgerückt, die laut mitgrölen. Viele haben ‚The Dirt‘ gesehen und dann erst gemerkt, wie wild es früher wirklich zuging.“

Auf die Frage, ob alles wahr ist, was in der 2019 veröffentlichten Netflix-Biografie der Band „Mötley Crüe“, die den namen „The Dirt“ heißt, zu sehen ist, sagte der Musiker: „Vielleicht nicht alles. Aber deutlich mehr als Sie denken.“

