Tommy Lee und der „Vierte Koch in der Küche“

Am 16. Oktober hat Tommy Lee sein neues Solo-Album „Andro“ rausgebracht. Seine Musik unterscheidet sich stark von der Musik von „Mötley Crüe“ und liegt eher irgendwo zwischen Rap, Rock und Elektro.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ erklärte der Musiker, was den Solitär Tommy Lee vom „Mötley Crüe“-Bandmitglied unterscheidet. Dazu sagte der 58-Jährige: „Das ist wie Tag und Nacht. In einer Band bin ich der vierte Koch in der Küche. Funktioniert alles und kann auch großen Spaß machen, doch am Ende des Tages geht es in einer Band immer um Kompromisse. Allein gibt es nur dich, deine Kreativität und deine Entscheidungen. Aber natürlich bist du auf dich allein gestellt und musst selbst wissen, ob der Kram, den du da gerade aufnimmst, auch wirklich gut ist.“

Tommy Lee ist übrigens nicht nur mit Leib und Seele Musiker, sondern auch ein großer Tierfreund.

