Tones And I jagt musikalisch ihren Träumen nach

Mit „Fly Away“ hat Tones And I erst kürzlich einen weiteren Vorboten aus ihrem sehnlichst erwarteten Debütalbum geliefert. Und worum geht es in dem Song?

Laut „Warner Music“ sagte die australische Sängerin dazu: „In ’Fly Away’ geht es darum, deinen Träumen nachzujagen, deine Ziele zu erreichen – und die Realitäten, die damit einhergehen. Als Straßenmusikerin hatte ich natürlich große Träume. Dieser Song ist jedoch inspiriert von der Vorstellung, wie es sich anfühlen würde versus dem, wie es sich tatsächlich anfühlt. Ich denke, das ist sehr ausdrucksstark, zumindest für mich. Es geht darum, wirklich glücklich zu sein und was wir dafür zu brauchen glauben versus dem, was wir wirklich wollen. Die Wahrheit ist, dass wir die Dinge immer nur deshalb wollen, weil wir glauben, sie würden uns glücklich machen. Doch so einfach ist es nie.“

Mit „Dance Monkey“ ist Tones And I übrigens der große Durchbruch gelungen.

Foto: (c) Warner Music