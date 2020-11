„Tool“ und die signierte Küchenspüle

Es gibt viele kreative Wege, sich für einen guten Zweck einzusetzen. Die einen kippen sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf, die anderen signieren eben eine Küchenspüle. „Tool“ haben für eine Versteigerung, bei der Spenden für die Ronnie James Dio „Stand Up And Shout”-Krebsstiftung gesammelt werden, einen kleinen Beitrag in Form einer Küchenspüle geleistet.

Die Versteigerung findet am 2. Dezember in Beverly Hills und online unter „www.JuliensLive.com“ statt. Neben der Spüle gibt es auch eine Dio-Gitarre zu ersteigern.

Die Spendenaktion ist Teil der ‘Icons & Idols: Trilogy Rock ’n‘ Roll’-Auktion des großen kalifornischen Auktionshauses Julien’s Auktion. Bieten kann man auf über 900 Artikel, darunter beispielsweise Bühnenkleidung, Instrumente und sonstige Erinnerungsstücke, die einigen großen Musikern gehörten und von ihnen verwendet wurden. Mit dabei sind auch zwei Eddie Van Halen-Gitarren.

Foto: (c) Sony Music / Tim Cadiente