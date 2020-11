Überraschung von Gerry Cinnamon

Gerry Cinnamon wird eine neue Version seines zweiten Albums „The Bonny“ veröffentlichen. Als Special gibt es sogar noch eine neue Single. Beides gibt es seit vorgestern (13.11.) als digitalen Download.

Über die neue Version des Albums sagte Cinnamon laut „NME“: „Ich habe lange darauf gewartet, diese Songs zurückzubekommen. Hätte auf dem ersten Album sein sollen, aber genau das passiert, wenn du den falschen Leuten vertraust.“ Er fuhr fort: „‘Ghost‘ wurde ungefähr zur gleichen Zeit wie ‚Kampfire Vampire‘, ‚Fickle McSelfish‘ und ‚Roll the Credits‘ geschrieben. Es ist also gut, sie alle auf derselben Platte zu haben.“

Hier die Tracklist:

1. Canter

2. Kampfire Vampire

3. War Song Soldier

4. Where We’re Going

5. Head In The Clouds

6. Dark Days

7. The Bonny

8. Sun Queen

9. Outsiders

10. Roll The Credits

11. Ghost

12. Mayhem

13. Fickle McSelfish

14. Six String Gun

15. Every Man’s Truth

Foto: (c) Paul Gallagher