UK: „Bohemian Rhapsody“ ist der beste Song aller Zeiten

Kein Song kommt an „Bohemian Rhapsody“ heran. Das hat jetzt eine britische Umfrage im Auftrag von „Sony Walkman“ ergeben. Demnach finden 43 Prozent der 2.000 Befragten den „Queen“-Hit für überwältigend. Und das ist nicht der einzige Song der Band, der ganz vorne in den Top Ten der besten Songs in Großbritannien rangiert: „Don’t Stop Me Now“ landet mit 37 Prozent auf Platz zwei. Bronze geht an eine andere bekannte britische Band: „The Beatles“ mit „Hey Jude“.

Hier die Top Ten der besten Songs in Großbritannien:

1. ‚Bohemian Rhapsody‘ – Queen (43%)

2. ‚Don’t Stop Me Now‘ – Queen (37%)

3. ‚Hey Jude‘ – The Beatles (31%)

4. ‚Imagine‘ – John Lennon (30%)

5. ‚Livin‘ on a Prayer‘ – Bon Jovi (28%)

6. ‚The Sound Of Silence‘ – Simon & Garfunkel (27%)

7. ‚What a Wonderful World‘ – Louis Armstrong (25%)

8. ‚Mr Blue Sky‘ – ELO (25%)

9. ‚(Sittin‘ On) The Dock Of The Bay‘ – Otis Redding (24%)

10. ‚Good Vibrations‘ – The Beach Boys (24%)

