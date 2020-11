US-Charts: Bruce Springsteen schreibt Geschichte

Bruce Springsteen hat allen Grund, um wahnsinnig stolz auf sich zu sein: Der Musiker ist jetzt nämlich der erste Künstler, der in jeder der letzten sechs Dekaden mindestens ein Top Five-Album vorweisen kann, berichtet „billboard.com“.

In den 1970ern holte sich Springsteen gleich zwei Top Five-Platzierungen, einmal mit „Born To Run“ und danach noch mit „Darkness On The Edge Of Town“. In den 1980ern konnte der Sänger dies noch einmal ausweiten mit gleich fünf Alben in den Top Five: „The River“, „Nebraska“, „Born In The USA“, „Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985“ und „Tunnel Of Love“. Weiter geht es in den 90ern mit „Human Touch“ und „Lucky Town“, die sich ebenfalls auf den vorderen Gängen der Charts tummelten. In den 2000ern holten sich seine Platten „The Rising“, „Devils & Dust“ und „We Shall Overcome: The Seeger Sessions“ sowie „Magic“ und „Working On A Dream“ mindestens Platz fünf. In den 2010er Jahren schaffte es drei Alben von Springsteen in die Top Five – „Wrecking Ball“, „High Hopes“ und „Western Stars“. Und um die sechs Jahrzehnte voll zu machen, holte sich sein aktuelles Werk „Letter To You“ in dieser Woche Platz zwei.

„Letter To You“ ist übrigens das erste neue Album mit der „E Street Band“ seit sechs Jahren.

Foto: (c) PR Photos