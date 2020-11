US-Charts: Drake überholt Aretha Franklin und Stevie Wonder

Große Freude bei Drake: Mit seinem Hit „Laugh Now Cry Later“ hat sich der Musiker nämlich diese Woche Platz eins der Hot R&B/Hip-Hop Songs-Charts geschnappt, berichtet „billboard.com“. Und damit kommt Drake auf unglaubliche 21 Nummer-Eins-Songs in dieser Chart-Kategorie. Die bisherigen Rekordhalter waren Aretha Franklin und Stevie Wonder mit jeweils 20 Nummer-Eins-Hits in den Hot R&B/Hip-Hop Songs-Charts. Und Drake ist sicherlich noch nicht am Ende damit.

Hier die Top Five der Künstler mit den meisten Nummer-Eins-Hits in den Hot R&B/Hip-Hop Songs-Charts:

1. Drake: 21 Songs

2. Aretha Frankling: 20 Songs

2. Stevie Wonder: 20 Songs

3. James Brown: 17 Songs

4. Janet Jackson: 16 Songs

6. The Temptations: 15 Songs

