US-Wahl 2020: Kanye West hat für sich gestimmt

Obwohl es sich ja um eine geheime Wahl handelt, hat Kanye West trotzdem deutlich gemacht, bei welchem Präsidentschaftskandidaten er vorgestern (03.11.) bei der US-Wahl sein Kreuzchen gesetzt hat.

Auf „Twitter“ schrieb er: „Ich stimme das erste Mal in einer Präsidentschaftswahl und es ist für jemanden, dem ich wirklich vertraue… mich.“ Und in einem anderen Tweet meinte der Rapper noch: „Glaubt an Kanye 2020. Vielen Dank, Jesus Christus!“

Kanye West hat als Präsident Großes vor.

Foto: (c) Universal Music / Fabien