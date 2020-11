Usher präsentiert stolz Baby-Foto

Vor einem Monat ist Usher zum dritten Mal Vater geworden. Nach zwei Jungs hat der 42-Jährige jetzt auch ein kleines Töchterchen namens Sovereign. Stolz postete der Musiker gestern (13.11.) auf „Instagram“ ein Foto seiner kleinen Prinzessin.

Dazu schrieb er: „Heute ist der Tag, an dem du eigentlich hättest kommen sollen. Du hattest aber einen anderen Plan.“ Weiter schrieb Usher: „Lebe jeden Moment. Ich liebe, was wir haben und was wir geschaffen haben.“ Damit richtet er sich an seine Liebste, Jennifer Goicoechea.

Die beiden Söhne von Usher stammen aus seiner vorherigen Beziehung mit Tameka Foster. Mit ihr war der Rapper von 2007 bis 2009 verheiratet. Seine aktuelle Freundin Jennifer Goicoechea ist 37 Jahre alt und hat eine Führungsposition bei einem Musik-Label.

