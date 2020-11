Vanessa Mai bekommt eigene „YouTube“-Show

Große Freude bei Vanessa Mai:

Die Schlagersängerin bekommt ihre eigene „YouTube“-Show mit dem Titel „On Mai Way“, wie sie jetzt in ihrer „Instagram Story“ enthüllte. Dort sagte sie: „Es ist kein gewöhnliches Talkformat, denn meine Gäste und ich stehen auf dem Laufband. Das ist wirklich so ultra witzig geworden. Ich bin so glücklich damit und ich hoffe wirklich so sehr, dass sie euch genauso gefallen wird und dass ich euch damit zum Lachen bringen kann. (…) Ab kommenden Donnerstag (05.11.) geht erste Folge von ‚On Mai Way‘ online und ab dem Moment jeden Donnerstag. Deswegen abonniert unbedingt den ‚SWR‘-Schlager-Channel, damit ihr keine Folge verpasst.“

Einen ersten Teaser zur ersten Folge der „YouTube“-Show „On Mai Way“ gibt es bereits auf dem „SWR“-Schlager-Channel.

Foto: (c) Sony Music