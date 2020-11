Vanessa Mai, Thomas Hermanns und Nico Santos suchen mit Luke Mockridge „Die Band 2020“

Nicht noch eine endlose Casting-Show! Nein. Luke Mockridge rockt die schnellste Casting-Show aller Zeiten. Und zwar in seiner einzigartigen Manier: In „Luke – Die Band 2020“ will der Entertainer an nur einem Abend eine Band casten. Ob Boyband oder Girl Group – das geht doch gar nicht. Oder? SAT.1 zeigt die vielleicht ambitionierteste Ausgabe von „LUKE! Die Greatnightshow“ am Freitag um 20:15 Uhr.

Und was gehört ebenso zu einem richtigen Bandcasting wie begabte KandidatInnen mit unterschiedlich ausgeprägtem Talent? Natürlich eine professionelle Jury. Luke holt sich Unterstützung von den Ausnahme-Musikern Vanessa Mai und Nico Santos sowie von Mr. Rasiermesserscharfe-Zunge, dem ausgewiesenem Boyband-Experten Thomas Hermanns. Welche Band werden sie am Ende zusammenstellen?

Die zweite Staffel „LUKE! Die Greatnightshow“ im Überblick:

13. November: „Luke – Die Band 2020“

20. November: „Luke vs. Köln“

„LUKE! Die Greatnightshow: Luke – Die Band 2020 “ am Freitag, 13. November, in SAT.1.

Foto: (c) SAT.1 / Boris Breuer