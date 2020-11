„Vienna Blood“: Internationale Krimireihe im ZDF

Nach den Romanen „The Liebermann Papers“ von Frank Tallis: Jeweils sonntags ab, 15. November 2020, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF die Krimireihe „Vienna Blood“ mit Matthew Beard und Juergen Maurer in den Hauptrollen. Alle drei Folgen der ZDF-Koproduktion, von Robert Dornhelm und Umut Dag nach Drehbüchern von Steve Thompson inszeniert, stehen jeweils einen Tag vor der TV-Ausstrahlung in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Der Freudianer Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) und Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) ergänzen sich auf kongeniale Art, wenn es Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien um die Ermittlungen in mysteriösen Mordfällen geht. In der ersten Folge „Die letzte Séance“gibt der Tod einer Wahrsagerin Rätsel auf. Es gibt keine Spuren von Gewalt, ein Abschiedsbrief deutet auf Selbstmord hin. Inspektor Rheinhardt glaubt weder an diese Theorie noch daran, dass übersinnliche Kräfte im Spiel sind.

Foto: (c) ZDF / [F]Domenigg,[M]ORF / MRFilm / Endor