Mit „Fantasy“ kommt man in Weihnachtsstimmung. Das Schlager-Duo bringt nämlich am 20. November ihr Weihnachtsalbum „Weiße Weihnachten mit Fantasy“ heraus, berichtet „MCS“. Die Deluxe-Version beinhaltet neben der CD sogar noch einen Jahres-Tischkalender. Eine weihnachtliche DVD gibt es zudem auch noch im Sortiment. Neben Klassikern wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Kling Glücklich Klingelingeling“ finden sich auf der Platte auch eine deutsche Version von „Last Christmas“ sowie eigene Songs.

„Fantasy“ selbst lassen dazu verlauten: „Wir wollten etwas ganz Spezielles machen. Wir haben eine bunte Liederauswahl auf dem Album – sowohl gecoverte Songs, die man aus dem Englischen kennt, als auch eigene Fantasy-Songs, die speziell um Weihnachten herum geschrieben worden sind.“

Hier die Tracklisten:

Tracklisting Standard CD:

1. Ich hab den Schneemann geküsst

2. Letzte Weihnacht

3. Ich spiel für dich den Weihnachtsmann

4. Kling Glöckchen Klingelingeling

5. Weihnachten ist niemand gern allein

6. It´s Christmas Everywhere

7. Ihr Kinderlein kommet

8. In der Weihnachtsbäckerei

9. Fröhliche Weihnacht überall

10. Was machst du an Silvester

Tracklist Deluxe Edition:

1. Ich hab den Schneemann geküsst

2. Ich fahr Weihnachten nach Hause

3. Ich spiel für dich den Weihnachtsmann

4. Letzte Weihnacht

5. Kling Glöckchen Klingelingeling

6. Weihnachten ist niemand gern allein

7. It´s Christmas Everywhere

8. Ihr Kinderlein kommet

9. In der Weihnachtsbäckerei

10. Fröhliche Weihnacht überall

11. Der kleine Trommler

12. Was machst du an Silvester

13. Sretan Božić Svakome

14. Lulajże, Jezuniu

