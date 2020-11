Weihnachtsbeginn mit Annett Louisan

Die Weihnachtszeit startet letzten Freitag (06.11.) mit Annett Louisan.

Die Sängerin stimmt mit „Have Yourself A Merry Little Christmas“ auf die Adventszeit ein und liefert gleichzeitig einen Vorgeschmack auf ihre EP „Kitschmas“. Diese erscheint, wie „Sony Music“ berichtet, am 20. November. Darauf werden neben „Have Yourself A Merry Little Christmas” noch die Songs “All I Want For Christmas” und “The Christmas Song” zu finden sein – alle im bekannten Annett Louisan-Charme.

Auf ihrem letzten Album „Kitsch“ hat Annett Louisan auch Cover-Songs gepackt.

Foto: (c) Sony Music