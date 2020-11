Wigald Boning zum Tod von Karl Dall: „Sein Tod ist eine Fehlentscheidung“

Karl Dall konnte sich von den Folgen eines Schlaganfalls nicht erholen und starb am Montag (23.11.). Wie unter anderem das „ARD“ berichtete, bestätigte seine Familie das in einem Schreiben. Darin heißt es: „Trotz Einsatz aller technologischen und intensivmedizinischen Maßnahmen ist er heute friedlich eingeschlafen, ohne vorher noch einmal das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Er hinterlässt eine Ehefrau, Tochter und Enkelin. Er war nicht nur ein beliebter Komiker und Entertainer, sondern vor allem ein außergewöhnlich liebenswerter und netter Mensch.“

Wigald Boning schrieb via „Twitter“: „Karl war einer der angenehmsten Anarchisten, denen ich in meinem Leben begegnen durfte. Sein Tod ist eine glatte Fehlentscheidung. Einziger Trost: Die Vorstellung, wie er im Purgatorium erstmal alle beleidigt, lässt mich in der Trauer schmunzeln. Wir sehen uns wieder, irgendwo!“

Der Komiker hatte am 11.11. in Lüneburg einen Schlaganfall mit Hirnblutung erlitten.

Foto via BANG Showbiz