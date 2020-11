Wincent Weiss: Begeistert von „Bald“-Aktion seiner Fans

Wincent Weiss und seine Fans stehen sich echt nahe. Nachdem der Sänger erst kürzlich in seiner „Instagram Story“ angekündigt hat, dass sein neues Album schon bald erscheinen wird, haben seine Anhänger ihre Profilbilder einfach zu einer schwarzen Fläche verändert, auf der in weiß das Wort „bald“ steht.

Und Wincent selbst hat natürlich direkt mitgemacht. In seiner Story sagte er noch dazu: „Ich wollte nur kurz mal loswerden, dass ich es so unfassbar lustig und geil finde, dass diese Crew so krass zusammenhält. (…) Es macht richtig Freude zu sehen, dass wir so ein riesengroßes Team sind.“

Wincent Weiss wünscht sich für 2021 übrigens, wieder live auf der Bühne vor großem Publikum spielen zu können.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music