Wincent Weiss: Hat er seinen Albumtitel verraten?

Wincent Weiss lässt ja seine Fans gerne an seinem Alltag teilnehmen. Leider ist ihm dabei nun ein Fauxpas passiert. Der Sänger filmte seinen Laptop im Studio und postete dies in seiner „Instagram Story“. Was zunächst ganz harmlos erscheint, ist an den messerscharfen Augen seiner Fans gescheitert. Die haben nämlich gesehen, dass Weiß die Datei, die auf seinem Laptop gezeigt wird, mit dem Namen „Vielleicht irgendwann“ betitelte. Handelt es sich dabei also um den Titel seines neuen Albums?

Weiss selbst hat dies zwar nicht verraten, aber seinen Ausrutscher nahm er mit Humor. Nachdem ihn seine Anhänger darauf hingewiesen haben, postete er in seiner Story ein weiteres Video, in dem er sich kopfschüttelnd an die Stirn schlägt.

Der Titel würde sich als Albumname übrigens perfekt einreihen, da seine vorherigen Platten „Irgendwas gegen die Stille“ und „Irgendwie anders“ heißen.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music