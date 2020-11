Wincent Weiss: „Warum denn immer so spät?“

Wincent Weiss arbeitet wirklich extrem hart an seinem neuen Album.

Lange Nächte sind dabei keine Seltenheit für den Sänger. Bis in die frühen Morgenstunden steht er im Studio, wie er in seinen „Instagram Stories“ zeigt. Doch der 27-Jährige fragt sich dabei schon: „Warum denn immer so spät? Warum?“. Als Zeitstempel gibt Weiß in dem entsprechenden Video, dass er in einem Aufzug aufgenommen hat, 3:14 Uhr an. Doch offenbar hält ihn das nicht davon ab, am nächsten Morgen gleich wieder früh loszulegen. In einem weiteren Video, dass er ebenfalls in diesem Aufzug aufgenommen hat, sagte der Sänger: „Warum denn immer so früh?“ Die Uhrzeit: 7:28 Uhr.

Wincent Weiss hat übrigens aus Versehen den Albumtitel oder einen Songtitel verraten.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music