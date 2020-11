Zara Larsson: „Ich wollte, dass dieses Album eine Form des Eskapismus ist“

Zara Larsson steht in den Startlöchern: In Kürze soll ihr neues Album erscheinen. Aufgrund der Corona-Krise steht dieses unter einem ganz besonderen Motto, wie die Sängerin im Interview mit dem Magazin „euphoriazine“ verriet.

Sie sagte: „Ich denke, dass meine zukünftige Musik Bezüge zum Lockdown hat. Aber ich wollte, dass dieses Album eine Form des Eskapismus ist. Ich weiß nicht, wie schnell wir dorthin zurückkommen, wo wir waren. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich auf die Tanzfläche will, wenn ich dieses Album höre – zumindest die Tanzfläche in meinem Kopf!“ Ihr Album soll von bedrückenden Themen wie Corona ablenken. Sie sagte weiter: „Ich will nicht an die Quarantäne denken. Ich will nicht über diesen Mist nachdenken – vielleicht auf dem nächsten Album. Aber dieses hier dreht sich über das normale Leben.“

Die Schwedin gab aber auch zu, angesichts der hohen Erwartungen ihrer Fans unter Druck zu stehen. Sie sagte noch: „Ich fühle definitiv den Druck, Musik zu veröffentlichen. ‚So Good‘ kam sehr gut an und ich will dem gerecht werden. Es liegt viel Druck auf mir und manchmal vergesse ich, wieso ich Musik mache und dass ich zu Beginn einfach wild Sachen veröffentlicht habe.“

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos