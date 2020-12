Adam Levine: Xbox statt Langhantel

Zur Weihnachtszeit kommt für gewöhnlich eine Menge Essen auf den Teller. Um den Pölsterchen vorzubeugen ist es also besonders wichtig, Sport zu treiben. Eigentlich kein Problem, wenn da nicht diese Motivationsprobleme wären. Die sind in der kalten Jahreszeit natürlich fast noch ausgeprägter als im Rest des Jahres – so auch bei Adam Levine.

Der „Maroon 5“-Sänger postet auf „Instagram“ eigentlich gerne mal kurze Clips von sich beim Workout, am Donnerstag (10.12.) war dem aber nicht so. In seiner Story war lediglich ein Bild, das ihn beim Zocken zeigte. „Xbox“ statt Langhantel. Dazu schrieb er: „Mein heutiges Workout.“ So wird das aber nichts mit der Strandfigur 2021.

Adam Levine hat übrigens ein neues Tattoo.

