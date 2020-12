Adele haut im Studio alle vom Hocker

Adele arbeitet offenbar sehr fleißig an neuer Musik. Erst letzte Woche ist sie mit dem ehemaligen „Pearl Jam“-Drummer Matt Chamberlain im Studio gewesen.

Dieser erzählte im „The Eddie Trunk“-Podcast: „Ich habe mit Adele an neuer Musik gearbeitet und diese Stimme in meinem Kopfhörer zu hören, hat mir Gänsehaut verursacht. Das war einfach so kraftvoll und gefühlvoll. Man kennt ihre Stimme, aber jemanden im Raum gegenüber zu sein, der so etwas singt, ist einfach verrückt. (…) Sie schreibt mit ihrem Songschreiber Rick Nowels an neuem Material. So wollte es nur mit dem Schlagzeug aufnehmen, deswegen haben wir unsere Masken aufgesetzt und sie war im Raum und ja, heilige Scheiße!“

Die Fans warten schon ungeduldig auf einen Nachfolger ihres Erfolgsalbum „25“.

