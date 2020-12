Alan Walker und „Vize“: Traum-Kollaboration

Das Power-Duo „Vize“ hat sich für ihr neuestes Stück „Space Melody“ mit keinem Geringeren als ihrem EDM-Kollegen Alan Walker zusammengetan.

Walker schwärmte laut „Sony Music“ über die Zusammenarbeit: „Mit ‚Vize‘ an diesem Track zu arbeiten war großartig! Als ich das Demo bekam, erkannte ich die Originalmelodie sofort und an einem Remake davon zu arbeiten war eine Inspiration. Vitali Zestovskih von ‚Vize‘ geht es genauso: „Mit der Kollaboration mit Alan Walker ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sein Einfluss auf die Dance-Szene in den letzten Jahren ist schlicht unglaublich. (…) Für die Vocals holte ich Leony ins Boot und produzierte verschiedene Versionen. Aber keine war gut genug, also begannen wir nach dem richtigen Produzenten zu suchen, um dem Track das ‚gewisse Etwas’ zu verleihen. Und das hier ist dabei herausgekommen. Wir sind der Meinung, dass das Ergebnis einfach unglaublich ist und freuen uns extrem darauf, dass es jetzt jeder hören kann.“

„Vize“ hatten sich zuletzt übrigens auch mit Mark Forster und Rea Garvey zusammengetan.

