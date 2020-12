Alessia Cara: „Überraschung!“

Alessia Cara hat ihre Fans vorgestern (04.12.) mit neuer Musik überrascht. Vorgestern (04.12.) veröffentlichte die Sängerin die vier-Track-starke EP „Holiday Stuff“. Auf „Instagram“ schrieb die 24-Jährige neben dem Cover der Platte: „Überraschung! ‚Holiday Stuff‘ eine (sehr impulsive) vier-Song-EP von festlichen Liedern kommt zu euch.“

Und hier die Tracklist:

1. Make It To Christmas (Stripped)

2. The Christmas Song

3. The Only Thing Missing

4. Moody’s Mood For Love (Live)

Foto: (c) PRN / PR Photos