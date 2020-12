Alexa Feser: „Liebe ist Liebe“

Der Song und das Video „Minibar“ von Alexa Feser vermittelt eine ganz wichtige Botschaft: Liebe ist Liebe.

Die Sängerin selbst lässt in einem Statement laut „Sony Music“ dazu verlauten: „Habe viele homosexuelle Freunde*innen und viele Fans in der LGBTQ – Community. Liebe ist Liebe. Habe mich in meinen Texten nie nur auf Männer bezogen, weil ich will, dass sich alle in die Geschichten hinein versetzen können. Ich will, wenn es um Emotionen geht, keinen bestimmten sexuellen Typus erzeugen, sondern es soll um den Menschen dahinter gehen. Und Menschen sind alle anders. Fand in meinem Leben schon viele Frauen toll. Mich reizt der Mensch, nicht das Geschlecht. Ich selbst finde die Geschichte so viel interessanter, daher habe ich das Script auch so geschrieben. Finde Diversity bereichernd. Bunt inspiriert mich.“

Im Sommer hatte Alexa Feser übrigens durch ihre Single „Optimist“ geglänzt.

