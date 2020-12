Alice Cooper über seine Single „Our Love Will Chance The World“

Mit „Our Love Will Chance The World“ hat Alice Cooper letzte Woche (11.12.) die zweite Single aus seinem kommenden Album „Detroit Stories“ veröffentlicht. Die Melodie trügt dabei über den Text hinweg, berichtet „networking Media“.

Cooper selbst sagte dazu: „Ich glaube, ‚Our Love Will Change The World‘ ist einer der ungewöhnlichsten Songs, die ich je gemacht habe. Er ist durch einen anderen Songwriter aus Detroit zu uns gekommen. Es ist so skurril, weil das Lied so fröhlich scheint – aber was es aussagt alles andere als fröhlich ist. Es ist einfach ein extrem bizarrer Gegensatz. Beim ersten Hören habe ich die Message sofort verstanden und gesagt: ‚Okay, das ist mal wirklich etwas Besonderes.‘ Die Musik sagt eine Sache und der Text eine ganz andere, ich liebe diesen Song. Er ist komplett anders als jeder andere Song auf dem Album.”

Das neue Album „Detroit Stories“ von Alice Cooper erscheint übrigens am 26. Februar 2021.

Foto: (c) Hiro Katoh / HNW / PR Photos