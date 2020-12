Alicia Keys: „Einer meiner Weihnachtswünsche ist es …“

Keine zwei Wochen mehr und dann steht auch schon das Christkind vor der Tür. Die meisten haben also sicherlich schon ihre Weihnachtswunschliste fertig – Alicia Keys auch.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin ein Foto von sich, auf dem sie eigentlich lesen will, doch ihr Sohn Egypt hat andere Pläne. Keys schrieb dazu: „Ich war gerade dabei mein Buchauswahl des Monats ‚The Office of Historical Corrections‘ zu lesen… und dann lenkt mich Egy mit all seiner Niedlichkeit ab! Einer meiner Weihnachtswünsche ist es, Zeit zum Lesen zu haben.“

Die Liebe zwischen Alicia Keys und ihren Söhnen ist übrigens unbeschreiblich.

