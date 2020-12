Alicia Keys und der Dreck ihrer Kinder

Ja, ja, die lieben Kinder – so süß sie auch sind, sie machen auch jede Menge Ärger… und vor allem Dreck. Alicia Keys kann ein Lied davon singen.

Auf „Instagram“ schrieb sie: „Jedes Mal, wenn ich die Jungs irgendwohin fahre, legt Genesis seine Füße auf den Rücksitz! Sand, Schmutz von seinen Füßen, Essen, überall. Das ist ein Chaos. Mein sauberes Auto wird jedes Mal total dreckig!“ Dann will die Sängerin noch von ihren Fans wissen: „Ist das bei euch auch so? Ich denke schon darüber nach, alles in Plastikfolie einzupacken, wie Omas Sofa.“ Keys meinte jedoch auch: „Aber eines steht fest: Es gibt niemanden, von dem ich mir lieber Dreck ins Auto bringen lasse. Unsere gemeinsame Zeit ist unbezahlbar und wer braucht schon ein sauberes Auto?“

Nicht nur das Auto machen die Kinder von Alicia Keys dreckig, sondern sie stören sie auch beim Lesen.

Foto: (c) PRN / PR Photos