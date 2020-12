Alicia Keys hat musikalisch offenbar etwas Neues in Petto. Jedenfalls lässt sich so ihr aktueller „Instagram“-Eintrag interpretieren. Dort postete die Sängerin mehrere Fotos, auf denen sie am weihnachtlich geschmückten Klavier sitzt und einsingt. Dazu schrieb Keys: „Wartet, bis ihr das hört…“

Weitere Infos, wann ihre Fans es zu hören bekommen, gab es nicht.

Alicia Keys hat übrigens einen ganz speziellen Weihnachtswunsch.

Foto: (c) PR Photos