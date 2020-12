Álvaro Soler: „Girls, ruft mich an, wenn…“

Ist das der Beginn einer wundervollen Zweitkarriere als Kosmetiker? Álvaro Soler hat offenbar die Liebe zum Abschminken entdeckt.

Der Sänger postete via „Instagram“-Story einen zweiteiligen Clip, auf dem zuerst er zu sehen ist, wie er einen Wattepad vorbereitet und kurze Zeit später dann das Gesicht seiner Freundin Sofia Ellar, das liebevoll von ihm abgeschminkt wird. Solers Kommentar dazu: „Girls, ruft mich an, wenn ihr eure Schminke entfernt haben wollt.“ Da wird sich einer in den nächsten Tagen kaum vor Anfragen retten können.

Übrigens: 2021 wird ein neues Album des Deutsch-Spaniers erscheinen.

Foto: (c) Universal Music