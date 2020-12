Álvaro Soler sagte ein dickes, fettes Dankeschön

Álvaro Soler ist ganz gerührt von der Unterstützung seiner Fans.

In seiner „Instagram“-Story schrieb der Sänger: „Letztes Jahr hatte ich beschlossen, dass nach fünf unglaublich schönen und intensiven Sommern 2020 ein Jahr zum Schreiben, persönlichen Erfahrungen und Liveshows sein muss. Und auch ohne irgendeinen Song dieses Jahr veröffentlicht zu haben, bin ich überwältig von diesem hier.“ Es folgt der Jahresrückblick von „Spotify“, in dem es heißt, dass Soler trotzdem 169 Millionen Streams generieren konnte. Der 29-Jährige schrieb weiter: „Ich möchte euch für die Unterstützung danken, die ihr mir in dieser Zeit entgegengebracht habt und ich verspreche, nächstes Jahr wird so musikalisch wie immer werden!“

Das hören seine Fans sicherlich gerne. Álvaro Soler hatte auch schon verraten, wann ein neuer Song von ihm erscheinen wird.

