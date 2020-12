Álvaro Soler: Weihnachten kann kommen

Heute ist der 02. Dezember und Álvaro Soler ist schon top vorbereitet für den heiligen Abend. Weihnachten kann bei ihm kommen, denn der Christbaum ist schon geschmückt. Und auch die Geschenke hat der Sänger offenbar schon gekauft und festlich verpackt.

In seiner „Instagram“-Story postete Soler jedenfalls ein Video, in dem er drei Geschenke unter den Weihnachtsbaum legt. Was da drinnen ist und wer sich darüber freuen darf, hat er nicht verraten.

Álvaro Soler hat letztens übrigens anklingen lassen, wann seine Fans mit neuer Musik von ihm rechnen dürfen.

Foto: (c) Universal Music