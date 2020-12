André Rieu über sein Festtagsplatte „Fröhliche Winterzeit“

André Rieu fängt mit seiner Live-Platte „Fröhliche Weihnachtszeit“ die Magie von Weihnachtsklassiker ein. Bei seinen Konzerten letztes Jahr gab er unter anderem „Jingle Bells“, „We Wish You a Merry Christmas“, „Sleigh Ride“, den „Schneewalzer“, „Silent Night“ und „I’m Dreaming of a White Christmas“ zum Besten, berichtet „Almsick“. Auf der Bonus-DVD lässt er seine Fans zudem hinter die Kulissen blicken.

Rieu selbst sagte dazu: „Die Weihnachtszeit ist für mich die schönste Zeit des Jahres! Mit diesem Album möchte ich Sie alle mit auf eine wundervolle musikalische Reise ins “Winterwunderland” nehmen – in ein Märchenschloss, die Welt des Weihnachtsmanns, den Zauber von Weihnachten und die Schönheit und Romantik dieser Jahreszeit.“

Hier die Tracklist:

CD 1:

1. Schlittschuhläufer Walzer

2. The holy city

3. Schneewalzer

4. Halleluja

5. O holy night

6. Sleighride

7. Walking in the air

8. Oh when the saints

9. I will follow him

10. Amen

11. Oh happy day

12. Panis angelicus

13. What a wonderful world

14. Jingle bells

15. Can’t help falling in love

16. Mary’s boy child

17. Stille Nacht

18. White Christmas

19. We wish you a merry Christmas

CD 2:

1. Sleighride / Oh Happy Day / Mary’s Boychild

2. Oh Denneboom / Santaclaus Is Comin‘ To Town / It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas / Jingle Bells, Arv_15

3. Schneewalzer

4. Skaters‘ Waltz, Arv_11 / Come Little Children / Heigh-Ho

5. Skaters‘ Waltz, Arv_11

6. Walking In The Air Intro

7. Walking In The Air

8. Rudolph The Red Nose Reindeer

9. The Holy City, Arv_11

10. Oh When The Saints, Arv_11 / Oh Happy Day

11. Oh Happy Day

12. It’s The Most Wonderful Time Of The Year

Foto: (c) Universal Music