Andrew Bird über sein Weihnachtsalbum „Hark!“

Ein Star nach dem anderen veröffentlicht dieses Jahr ein Weihnachtsalbum – so auch Andrew Bird.

Über die Veröffentlichung von „Hark!“ ließ der Musiker laut „Oktober Promotion“ verlauten: „Mit den Feiertagen haben viele von uns eine komplizierte Beziehung. (…) Lasst uns deshalb zugeben, dass es eine nützliche Sache ist. Die Musik ist ein beitragender Faktor zu unserer gemeinschaftlichen oder einsamen Freude und Melancholie. Als Musiker ist es eine Ausrede, um eine Pause davon zu nehmen, die nächste Platte zu schreiben. (…) Ich habe mein bestes gegeben, um weniger bekannte Juwelen zu finden. (…) Es gibt einen Originaltrack, den ich im April geschrieben habe, während der am meisten verwirrenden Phase der Pandemie, als ich mich wunderte, wo wir sein werden, wenn die Feiertage kommen, ob wir zusammen sein werden oder nicht. Ich habe viele Songs geschrieben, die von dieser wenig inspirierenden Zwickmühle inspiriert wurden. Lasst uns hoffen, dass sie alle schon so bald wie möglich obsolet werden.“

Hier die Tracklist:

1. Andalucia

2. Alabaster

3. Greenwine

4. Christmas In April

5. Souvenirs

6. Oh Holy Night

7. Mille Cherubini in Coro

8. Night’s Falling

9. Glad

10. Christmas is Coming

11. White Christmas

12. Skating

13. Auld Lang Syne

Foto: (c) PR Photos