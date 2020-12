Anne-Marie bei „The Voice UK“

Anne-Marie weiß genau, worauf es bei einer Stimme ankommt, um in der Musikwelt zu bestehen. Deswegen wird die Sängerin in der nächsten Staffel von „The Voice UK“ auf dem roten Jury-Stuhl platznehmen.

Auf „Instagram“ sagte sie in einem Promovideo dazu: „Alle träumen davon, in diesem Stuhl zu sitzen. Ich freue mich darauf, Coach zu sein. Ich hoffe, dass ich eine Kraftstimme finde. Ich bin vielleicht das einzige Mädchen in der Runde, aber ich werde die Jungs schon in Zaum halten.“

Die anderen Juroren sind Tom Jones, Olly Murs und Will.i.am.

