Anne-Marie macht sich keinen Kopf mehr

Jeden Tag lässt Anne-Marie etwas mehr von ihren Sorgen hinter sich. Ein richtig gutes Gefühl, wie sie findet. Und das würde sie jedem nur empfehlen.

Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin: „Das fühlt sich so gut an. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht, was andere von mir denken. Ich war ein bisschen in meinen Sorgen gefangen. (…) Wenn man sich Sorgen macht, was andere von einem denken, denn wirst du nie dein wahres Selbst sein, denn du wirst dich ein bisschen verändern, um hineinzupassen und sich deren Meinungen anzupassen. Wenn du diese Sorgen gehen lässt, wird dein Leben viel Spaßiger! Sobald ich meine Sorgen losgelassen hatte, wurde ich glücklicher. Ich verliebe mich zum ersten Mal so richtig im mich selbst. (…) Das heißt nicht, dass ich nicht mochte, was ich davor getan hatte, aber ich wurde dabei von den Sorgen beeinflusst, was andere darüber denken würden. Wie anstrengend!“

Das ist nicht das erste Mal gewesen, dass Anne-Marie ihre Fans dazu ermutigt, mehr sie selbst zu sein.

