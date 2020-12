„Apple Music“: Das sind die meistgestreamten Songs und Alben 2020

Auch wenn in diesem Jahr Konzerte und Festivals ausgefallen sind, wurde weiter fleißig Musik produziert und natürlich auch gehört. „Apple Music“ hat jetzt seine Top 100 der meistgetreamten Songs in Deutschland rausgebracht. An der Spitze steht The Weeknd mit seinem Song „Blinding Lights“. Der größte Abräumer in diesem Jahr ist aber der Rapper Apache 207. Gleich drei Mal ist er in den Top Ten vertreten. Auch Topic sowie der Rapper Ufo361 haben sich hier unter die ersten zehn Plätze gekämpft.

Das sind die Top Charts in Deutschland bei „Apple Music“:

1. The Weeknd „Blinding Lights“

2. Tones And I „Dance Monkey“

3. Apache 207 „Roller“

4. Regard „Ride It“

5. SAINt JHN „Roses“

6. Apache 207 „Wieso tust Du dir das an?“

7. Apache 207 „200 km/h“

8. Topic & A7S „Breaking Me“

9. Ufo361 „Emotions“

10. Dua Lipa „Don’t Start Now“

