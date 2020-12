„Apple Music“: Roddy Ricch liefert Top Global Album 2020

Laut „Apple Music“ kommt das Top Global Album des Jahres in diesem Jahr von dem Rapper Roddy Ricch. Das Debütalbum des Rappers „Please Excuse Me for Being Antisocial“ führt die Liste der 25 besten Alben des Jahres des Streaming-Dienstes an. Der Track „The Box“, der in seiner Debütwoche weltweit 13,7 Millionen Mal gestreamt wurde, führt auch die Top Global 25 Songs von 2020 an. Darüber hinaus haben die Fans 246.000 Stunden damit verbracht, die Texte des Songs anzusehen.

Abgerundet werden die Top 5 Alben des Jahres durch Lil Babys „My Turn“, die posthume LP von Pop Smoke, „Shoot For The Stars Aim For The Moon“, Lil Uzi Verts „Eternal Atake – LUV vs. The World 2“ und Summer Walkers „Over It.“

Übrigens: Billie Eilishs Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und „Fine Line“ von Harry Styles sind ebenfalls in den Top 25.

Foto: (c) Warner Music