Ariana Grande freut sich sehr für ihre Freundin Victoria Justice. Diese hat nach längerer musikalischer Pause mal wieder einen Song veröffentlicht. „Treat Myself“ ist seit letzter Woche (11.12.) zu haben.

Grande gratulierte Justice via „Instagram“. In ihrer Story schrieb sie: „Glückwunsch an meine Freundin Victoria Justice. Das ist so, so wunderschön.“

Ariana Grande und Victoria Justice lernten sich übrigens bei der Serie „Victorious“ kennen.

Foto: (c) Universal Music / Dave Meyers