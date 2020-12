Ariana Grande: Ihr Konzertfilm erscheint am…

Ariana Grande hat es kürzlich ja bereits angedeutet, jetzt gibt es endlich Konkretes: Ihr Konzertfilm mit dem Titel „excuse me, i love you“ wird ab dem 21. Dezember auf Netflix verfügbar sein.

Das enthüllte die Sängerin jetzt via „Instagram“. Dort schrieb sie: „am 21. Dezember, ein Jahr nach der letzten Show kommt die ‚Sweetener‘-Weltour zu euch nach Hause auf Netflix. Ich veröffentliche dies als Liebesbrief an euch alle zur Feier von all dem, was wir über die letzten Jahre geteilt haben. Ich weiß, dieses Projekt fängt nur einen Teil der Tour ein, (…) Aber ich wollte euch einfach dafür danken, dass ihr mir in diesem Leben bereits mehr gezeigt habt, als ich es mir je erträumt habe. Musik zu machen und all das ist alles, was ich wirklich kann. (…) Obwohl mein Herz sich auf eine Geschwindigkeitsveränderung freut, wollte ich erneut ausdrücken, wie unendlich dankbar ich euch bin.“

Der Trailer zum Konzertfilm ist übrigens auch schon verfügbar.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos