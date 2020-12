Ariana Grande ist verlobt

Das kommt überraschend! Ariana Grande hat am Sonntagabend (20.12.) fünf Bilder von sich und ihrem Freund Dalton Gomez gepostet – und das hatte einen ganz besonderen Grund.

Mit diesen Schnappschüssen verkündete die Sängerin nämlich ihre Verlobung mit dem Immobilien-Makler. Auf zwei der Bilder ist jeweils ein richtig dicker Klunker am Finger zu bestaunen. Die 25-Jährige schrieb dazu: „Für immer und ewig.“ Einige berühmte Kolleginnen und Kollegen gratulierten schon ganz brav. Kim Kardashian kommentierte: „Ich freue mich so für euch“, Demi Lovato ergänzte: „Dieser Ring ist unglaublich!“ und Ryan Tedder likte den Beitrag ganz heimlich, still und leise.

Foto: (c) STPR / PR Photos