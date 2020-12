Ariana Grande und die kleinen Geschenke

Ariana Grande legt in den Tagen vor Weihnachten nochmal ordentlich was aufs Geschenkband! Rund um die Veröffentlichung ihres Konzertfilms „excuse me, i love you“ auf „Netflix“, wird es ein paar kleine Geschenke für ihre Fans geben.

Auf „Instagram“ veröffentlichte Grande ein Bild von sich, auf dem die genauen Daten stehen, also aufgepasst: Am 17. Dezember gibt’s einen kurzen „First Look Clip“ ihres Films, am 21.12. dann den Film sowie die Möglichkeit, ein Bild der Sängerin als „Netflix“-Benutzericon zu verwenden. Und zwei Tage später gibt’s dann auch den passenden „Instagram“-Filter zu „excuse me, i love you“. Promo at it’s best.

Als enthüllte wurde, dass der Konzertfilm am 21. Dezember auf „Netflix“ veröffentlicht wird, schrieb Grande: „Ich veröffentliche dies als Liebesbrief an euch alle.“

Foto: (c) PR Photos