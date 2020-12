„Artic Monkeys“: Live-Album mit gutem Zweck

Heute (04.12.) bringen „Arctic Monkeys“ ihr Live-Album „Live At The Royal Albert Hall“ heraus, doch die Band verdient daran keinen Cent. Alle Einnahmen gehen nämlich an die Wohltätigkeitsorganisation „War Child UK“, die durch die Covid 19-Pandemie in 2020 bis zu zwei Millionen Pfund weniger Spendengelder erhalten haben. Aufgenommen wurde die Platte 2018 zu Beginn ihrer „Tranquility Base Hotel + Casino“-Tour. Das berichtet „Verstärker Medienmarketing“.

„Arctic Monkeys“ selbst lassen dazu verlauten: „Die Situation, die 2018 schon schlecht war, ist jetzt verzweifelt und diese Kinder und deren Familien brauchen unsere Hilfe mehr denn je. (…) Wir danken unseren Fans für deren Unterstützung dieser Veröffentlichung und damit für deren Unterstützung von ‚War Child UK‘.“

Hier die Tracklist:

1. Four Out Of Five

2. Brianstorm

3. Crying Lightning

4. Do I Wanna Know?

5. Why’d You Only Call Me When You’re High?

6. 505

7. One Point Perspective

8. Do Me A Favour

9. Cornerstone

10. Knee Socks

11. Arabella

12. Tranquility Base Hotel & Casino

13. She Looks Like Fun

14. From The Ritz To The Rubble

15. Pretty Visitors

16. Don’t Sit Down ‚Cause I’ve Moved Your Chair

17. I Bet You Look Good On The Dancefloor

18. Star Treatment

19. The View From The Afternoon

20. R U Mine?

Foto: (c) Zackery Michael / Verstärker Medienmarketing