Aufmunternde Worte von Justin Bieber

Wer sich etwas niedergeschlagen und bedrückt fühlt, der sollte auf der „Instagram“-Seite von Justin Bieber vorbeischauen.

Der Sänger hat für seine Fans wieder ein paar aufmunternde Worte parat. Er schrieb: „Manchmal fühlt es sich so an, als würde nicht so laufen, wie du es willst. Es fühlt sich so an, als würde es für deine Zukunft keine Hoffnung geben. Versuche Gott für die Dinge zu danken, die du hast und schau zu, wie diese Dankbarkeit in tatsächliche Freude erblüht. Dir wurde Leben geschenkt. Auch wenn es sich manchmal wie ein Fluch anfühlt, so kann ich dir versichern, es ist ein Geschenk.“

Justin Bieber bereitet sich übrigens fleißig auf seinen Silvester-Auftritt vor.

Foto: (c) PR Photos