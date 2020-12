Barack Obama: Seine Top-Songs von 2020

Bob Dylan, Bruce Springsteen und Little Simz haben es auf die Jahresliste der Top-Songs von Barack Obama geschafft. Das hat der ehemalige US-Präsident mithilfe seiner „Spotify“-Auswertung auf „Twitter“ bekanntgegeben. Obama schrieb: „Hier sind einige meiner Lieblingslieder des Jahres. Wie immer hatte ich eine wertvolle Rücksprache mit unserem Familien-Musikguru Sasha, bevor ich die Liste erstellt habe. Ich hoffe, ihr findet einen neuen Song oder auch zwei, die ihr euch anhören könnt.“ Neben den eben genannten Musikern finden sich ansonsten auch Lieder von Dua Lipa, Jessie Ware und Megan Thee Stallion unter seinen Lieblingssongs.

Hier eine kleine Auswahl:

„Savage Remix“ – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

„Levitationg“ – Dua Lipa feat. DaBaby

„Ghosts“ – Bruce Springsteen

„Goodbye Jimmy Reed“ – Bob Dylan

„One Life, Might Live“ – Little Simz

„Remember Where You Are“ – Jessie Ware

„Blue World“ – Mac Miller

„Starting Over“ – Chris Stapleton

Foto: (c) Laurence Agron / PR Photos